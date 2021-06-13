Дмитрий Шепелев поделился размышлением о «равновесии между двумя мирами»

Фото: instagram/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками размышлением о балансе во времени, проведенном на работе и со своей семьей. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам шоумена, большинство мужчин в его окружении работают сутки напролет и проводят время с семье только в период отпусков. Сам Шепелев полагает, что главное в жизни мужчины — «его дело». Однако для телеведущего не все столь очевидно в этом вопросе.

— Когда я рядом с детьми, то не могу описать, как счастлив быть с ними в моменте, как не хочу пропускать эти драгоценные мгновения, — написал Шепелев.

В заключение он обратился к своим читателям с вопросом: как найти равновесие между «этими двумя мирами»?

Мнения подписчиков разделились: одни считают, что такого ответа нет, другие высказали свои рекомендации.

«И у нас, у работающих женщин, нет такого ответа!»; «Можно не работать — как мой бывший муж»; «Ответа нет, но если есть осознанность этого, то и баланс всегда будет!»; «Нужно слушать свое сердце и наслаждаться моментом», — написали подписчики в комментариях.

Ранее Владимир и Ольга Фриске проиграли суд телеведущему Дмитрию Шепелеву. Поводом стала квартира на Пресне, в которой сыну ведущего и певицы Жанны Фриске Платону принадлежит одна треть.

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