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Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет
Фото: Pixabay

Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет

Илья Ашуров

В мире

Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет, возглавляющий партию «Ямина». Об этом стало известно из трансляции официального телеканала Кнессета в воскресенье, 13 июня.

Беннет возглавил кабинет министров после того, как новое правительство страны получило вотум доверия в парламенте. В ходе голосования «за» высказались 60 депутатов, «против» — 59 членов парламента. Согласно коалиционным договоренностям, новый премьер-министр будет руководить кабмином два года, после чего его сменит лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид.

Бывший премьер Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху возглавит парламентскую оппозицию. Нетаньяху руководил кабмином с 2009 года.

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