Новые ограничения из-за COVID-19 введут в Санкт-Петербурге

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Власти Санкт-Петербурга объявили о введении с четверга, 17 июня, новых ограничительных мер в рамках борьбы с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции.

В городе будут закрыты объекты досуга и развлечений, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров и фитнес-центров. Также запрещаются развлекательные мероприятия в объектах общественного питания, приостанавливается работа фуд-кортов и детских комнат в кафе и ресторанах.

Исключение составят фуд-корты и фуд-плейсы на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станциях. Разрешено также оказание услуг общественного питания с использованием службы доставки.

Кроме того, отменяется Бал медалистов — праздник для лучших выпускников 2020/2021 учебного года.

Заполняемость залов кинотеатров должна быть сокращена с 75 до 50 процентов.

Фан-зоны, открытые в городе для футбольных болельщиков в связи с проведением Евро-2020, продолжат работу. Однако продажа продуктов (помимо напитков) и оказание услуг питания запрещаются.

Новые ограничительные меры вводятся постановлением правительства Санкт-Петербурга за подписью губернатора города Александра Беглова, сообщается на официальном сайте администрации Петербурга.

Ранее сообщалось, что власти Ивановской области установили особый порядок въезда на территорию региона в связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19.

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