Власти Ивановской области установили особые правила въезда

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Особые правила въезда на территорию Ивановской области введены в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Об этом в воскресенье, 13 июня, рассказали в региональном управлении Министерства внутренних дел РФ.

Как уточнили в ведомстве, установлены наряды сотрудников дорожно-патрульной службы для следующих по Костромскому, Ярославскому и Московскому направлениям через Ивановскую область или въезжающих в регион.

Лица, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, не требуется соблюдать самоизоляцию или предоставлять справки об отрицательном анализе на COVID-19. Разрешение на въезд получат также предоставившие соответствующую справку при условии, что тест был сделан не ранее, чем за три дня, а также обладатели справки о наличии антител к коронавирусу, датированной не ранее 1 января 2021 года.

Аналогичные правила распространяются на размещение граждан в гостиницах, пансионатах, гостевых домах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.

Во всех прочих случаях при въезде в Ивановскую область потребуется соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней, сообщается в официальном сообществе региона в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее врач-иммунолог Ольга Башкова рассказала «ВМ», что появление новых штаммов коронавируса и ухудшение эпидемиологической обстановки может спровоцировать новые волны пандемии коронавируса.

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