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Врач объяснил особенности текущей ситуации с COVID-19
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Врач объяснил особенности текущей ситуации с COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Текущая эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции имеет свои особенности, рассказал главный врач московской городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого Алексей Погонин.

Медик указал на увеличение количества случаев госпитализации молодых людей, а также рост показателя с каждым днем. При этом Погонин отметил в эфире телеканала «Россия 24», что «сложно сравнивать сейчас периоды».

Ранее врач-иммунолог Ольга Башкова рассказала «ВМ», что появление новых штаммов коронавируса и ухудшение эпидемиологической обстановки может спровоцировать новые волны пандемии коронавируса.

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