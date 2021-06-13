Врач объяснил особенности текущей ситуации с COVID-19

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Текущая эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции имеет свои особенности, рассказал главный врач московской городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого Алексей Погонин.

Медик указал на увеличение количества случаев госпитализации молодых людей, а также рост показателя с каждым днем. При этом Погонин отметил в эфире телеканала «Россия 24», что «сложно сравнивать сейчас периоды».

Ранее врач-иммунолог Ольга Башкова рассказала «ВМ», что появление новых штаммов коронавируса и ухудшение эпидемиологической обстановки может спровоцировать новые волны пандемии коронавируса.

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