Названы отличительные симптомы индийского штамма коронавируса

Фото: pixabay.com

Для индийского штамма коронавируса более характерны боли в животе, рвота, тошнота, потеря аппетита, а также потеря слуха и боль в суставах. Об этом в воскресенье, 13 июня, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам специалиста, все симптомы коронавируса неспецифические. Например, потеря обоняния встречается в 70–80 процентах случаев. При этом в связи с появлением новых штаммов вируса наблюдается изменение спектра симптомов.

Так, индийские врачи зафиксировали более высокую частотность диареи и микротромбозов нижних конечностей. В свою очередь наиболее известные симптомы COVID-19, такие как кашель и лихорадка, встречаются при индийском варианте болезни реже, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала людей, советующих отказываться от вакцинации. По словам Поповой, в настоящее время ключевая задача Роспотребнадзора в том, чтобы донеси до людей правду: нужно прививаться «чем быстрее, тем лучше».

Читайте также: «Рано расслабились»: из-за чего выросла заболеваемость COVID-19 и ждать ли новой волны