Юрист перечислил категории россиян, которым с 1 октября повысят оклады

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С 1 октября 2021 года определенным категориям россиян будет повышен оклад, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Как уточнил юрист, повышение зарплаты ожидает тех, кто проходит военную службу по контракту, по призыву, сотрудников Национальной гвардии РФ, сотрудников, имеющих специальные звания полиции, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных и противопожарных органов.

С 1 октября оклады указанным категориям россиян будут увеличены в 1,037 раза согласно соответствующему постановлению правительства РФ, рассказал Редин агентству «Прайм».

Ранее россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода.

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