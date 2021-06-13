Россияне сообщили желаемый размер безусловного базового дохода

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Идею введения в России безусловного базового дохода — фиксированной ежемесячной выплаты со стороны государства — поддерживает почти половина граждан. Они назвали желаемую сумму такой выплаты — 30 100 рублей. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, введение в стране безусловного базового дохода поддерживает каждый второй опрошенный, противников — 12 процентов. Затруднились с оценкой инициативы 38 процентов респондентов.

Мужчины поддерживают идею введения безусловного базового дохода больше, чем женщины (52 процента и 47 процентов соответственно). Также отмечается, что число сторонников данной инициативы растет с увеличением возраста респондентов: поддержали подобную идею 37 процентов среди молодежи до 24 лет и 54 процента среди людей старше 45 лет.

Больше всего сторонников введения базового безусловного дохода оказалось в Ростове-на-Дону (56 процентов), Челябинске и Волгограде (по 52 процента), а меньше всего поддержали инициативу в Перми (40 процентов), Казани (41 процент) и Нижнем Новгороде (44 процента). В Москве за идею высказались 49 процентов жителей, в Санкт-Петербурге — 50 процентов, сообщает РИА Новости.

Исследование проводилось с 25 мая по 1 июня. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет из 409 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что медианная зарплата в России выросла на 6,4 процента в прошлом году.

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