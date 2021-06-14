Эксперт назвал опасные для водителей лекарства

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Ряд лекарственных препаратов не рекомендуется для водителей транспортных средств, поэтому перед приемом лекарств следует внимательно изучить инструкцию и состав. Об этом рассказал вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов.

Как указал эксперт, некоторые препараты влияют на внимательность, поэтому принимать их водителям не рекомендуется.

Есть лекарства, способные повлиять на показания алкометра или исказить результаты анализа на наркотические вещества, предупредил Холодов. Например, после приема кодеинсодержащих средств тесты могут выдать такой же результат, как после героина.

Внимательно нужно подходить к приему препаратов, содержащих спирт и фенобарбитал – он также может дать положительный тест на наркотики. После приема такого лекарства несколько дней нельзя садиться за руль.

Опасен также корвалол, его прием может исказить результаты анализов так, что создастся впечатление и алкогольного, и наркотического опьянения.

— Если вы выпили корвалол, по большому счету, должна пройти неделя, чтобы водитель был в полной уверенности, что тест ничего не покажет, — рассказал Холодов в интервью радио Sputnik.

Ранее нарколог рассказал, когда можно садиться за руль после употребления алкоголя.

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