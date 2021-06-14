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Названы первые признаки надвигающейся деменции
Фото: pixabay.com

Названы первые признаки надвигающейся деменции

Юлия Павлушова

Общество

Развитие деменции может происходить даже в раннем возрасте, до 40 лет. Это выяснили эксперты британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.

Первым тревожным симптомом является потеря зрения. Кроме того, пациентам, у которых развивается слабоумие, становится сложнее определять расстояние и скорость движения объектов.

Когда у человека развивается деменция, он чаще раздражается, страдает из-за неуверенности в себе, может утратить чувство времени и места, потерять память, пишет Daily Express.

Ранее шведские врачи назвали семь способов замедлить старение мозга.

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