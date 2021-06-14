Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти Ирины Цывиной

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту смерти заслуженной артистки России Ирины Цывиной. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Артистка скончалась в апреле 2019 года. Ее дочь сомневается в истинности официальной причины смерти. Она опубликовала открытое письмо по этому поводу, в котором просит провести более тщательное расследование.

По данным ведомства, руководство ГСУ СК России по Москве передаст Бастрыкину все данные о ходе проверки.

Актриса Ирина Цывина ушла из жизни 18 апреля 2019 года. Несмотря на проблемы с сердцем, она не жаловалась на здоровье, в связи с чем ее кончина была неожиданной для всех. По словам близких актрисы, она в последние дни перед смертью не пила алкоголь, была полна сил и энергии, учила текст для новой роли. Артистка скончалась всего через неделю после завершения формальностей в суде, связанных с наследством ее последнего супруга Александра Благонравова.

Ирина Цывина известна своими работами в сериалах «Кадетство», «Принцесса цирка», «Ольга» и «Полицейский с Рублевки».

Ранее полиграф показал, что сын Ирины Цывиной избивал ее под действием наркотиков.

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