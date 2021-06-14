Минобрнауки РФ порекомендовало вузам Москвы перейти на удаленку

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Вузам Москвы порекомендовали перейти на удаленный формат работы. Об этом в понедельник, 14 июня, заявили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

— Минобрнауки рекомендует подведомственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в Москве, при наличии соответствующих технических возможностей перейти на дистанционный формат обучения, — говорится в заявлении ведомства.

Если дистанционный формат невозможен, ведомство просит учебные заведения строго соблюдать профилактические требования Роспотребнадзора.

В связи с тем что дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими, Минобрнауки в ближайшее время выпустит приказ с рекомендациями об организации образовательного процесса с учетом рисков распространения коронавируса.

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Ранее сообщалось, что студенты ведущих столичных вузов будут сдавать сессию дистанционно.

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