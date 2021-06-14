Свыше 13,5 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние 24 часа в 84 регионах России выявили 13 721 случай коронавируса. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Более 16 процентов заболевших не имели клинических проявлений заболевания.

Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За минувшие сутки в стране вылечились от инфекции 8312 пациентов, зафиксировали 371 летальный исход.

За весь период пандемии в России зафиксировали 5 222 408 случаев коронавируса. Вылечились 4 809 647 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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Ранее Минобрнауки РФ порекомендовало вузам Москвы перейти на удаленку.

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