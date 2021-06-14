Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Свыше 13,5 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 13,5 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки

Юлия Павлушова

Общество

За последние 24 часа в 84 регионах России выявили 13 721 случай коронавируса. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Более 16 процентов заболевших не имели клинических проявлений заболевания.

Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Свыше 13,5 тысячи случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За минувшие сутки в стране вылечились от инфекции 8312 пациентов, зафиксировали 371 летальный исход.

За весь период пандемии в России зафиксировали 5 222 408 случаев коронавируса. Вылечились 4 809 647 человек.

Свыше 13,5 тысячи случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Ранее Минобрнауки РФ порекомендовало вузам Москвы перейти на удаленку.

Читайте также: Какие ограничения вводятся в Москве из-за коронавируса с 12 июня

число заболевшихкоронавирусинфекция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте