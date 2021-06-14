Еще 2815 человек вылечили от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Еще 2815 пациентов вылечили от коронавируса в столице за последние сутки. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

За весь период пандемии от COVID-19 вылечились 1 096 533 человека.

Кроме того, за последние 24 часа зафиксировали 6590 случаев заболевания. Госпитализировали 1684 человека. Еще 72 пациента скончались.

Фото: Оперштаб

Ранее Минобрнауки РФ порекомендовало вузам Москвы перейти на удаленку.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор опроверг влияние прививки от COVID-19 на фертильность