Еще 2815 человек вылечили от коронавируса в Москве за сутки
Еще 2815 пациентов вылечили от коронавируса в столице за последние сутки. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
За весь период пандемии от COVID-19 вылечились 1 096 533 человека.
Кроме того, за последние 24 часа зафиксировали 6590 случаев заболевания. Госпитализировали 1684 человека. Еще 72 пациента скончались.
Ранее Минобрнауки РФ порекомендовало вузам Москвы перейти на удаленку.
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