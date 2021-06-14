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Подозреваемого в изготовлении оружия и боеприпасов задержали в Москве
Фото: Пресс-служба УВД по ЗАО

Подозреваемого в изготовлении оружия и боеприпасов задержали в Москве

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, улица Лобачевского Карта всех событий

Полиция в Москве задержала мужчину, который подозревается в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Оперативники нашли два пистолета и автомат Калашникова в квартире подозреваемого на улице Лобачевского. Экспертиза показала, что мужчина внес изменения в их конструкцию. Также он хранил 37 самодельных патронов, три банки с порохом и оборудование для изготовления боеприпасов, пояснили в ведомстве.

Подозреваемого в изготовлении оружия и боеприпасов задержали в МосквеФото: Пресс-служба УВД по ЗАО

В отношении москвича возбуждено несколько уголовных дел, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее полиция возбудила дело в отношении акциониста после стрельбы на Красной площади.

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