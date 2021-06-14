Врач рассказала, по каким признакам аллергия отличается от коронавируса

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Сезон аллергии находится в самом разгаре, а ослабленный иммунитет на фоне пандемии делает человека более уязвимым перед опасными инфекционными заболеваниями. Как отличить аллергию от COVID-19, рассказала кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Надежда Логинова.

Эксперт напомнила, что раньше аллергию называли сенной лихорадкой. Ее причиной является скошенная на сено трава, отсюда и произошло название.

— Симптомы острого аллергического воспаления носоглотки и органов дыхания имеют сходства с теми же симптомами, которые возникают при вирусных воспалительных процессах в органах дыхания, — подчеркнула Надежда Логинова.

Она объяснила, что чаще всего они проявляются в виде заложенности носа, общего недомогания, кашля, а в некоторых случаях даже приступов удушья. Подобную аллергию также называют сезонной пыльцевой бронхиальной астмой. Она обостряется только при появлении пыльцы растений, отмечает «Царьград». Аллерголог-иммунолог также пояснила, как отличить данное заболевание от коронавируса. Оба заболевания повреждают органы дыхания. В основном, по словам врача, это касается носоглотки, то есть появляется насморк. Если речь идет об аллергии, то в данном случае возникают обильные, прозрачные выделения – ринорея. Как подчеркнула доктор, из носа в этом случае буквально все течет.

При вирусных инфекциях выделения будут менее жидкими. Все это сопровождается высокой температурой. А аллергия сопровождается чаще всего аллергическим конъюнктивитом.

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