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Два боевых корабля НАТО зашли в Черное море
Фото: twitter.com/BoudewijnBoots

Два боевых корабля НАТО зашли в Черное море

Юлия Павлушова

В мире

Два боевых корабля НАТО, вооруженных управляемыми ракетами, вошли в Черное море. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщил Национальный центр управления обороной.

Речь идет об эсминце «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегате «Эвертон» ВМС Нидерландов.

За кораблями следят силы Черноморского флота, пишет РИА Новости.

Ранее корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили развертывание в рамках начала проведения учений. В Минобороны РФ пояснили, что суда отрабатывают в рамках ученических мероприятий вопросы управления разнородной группировкой сил при действиях на дальней дистанции от пунктов базирования. Всего в учениях задействовано 20 надводных боевых кораблей и около 20 единиц авиатехники.

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кораблиНАТОЧерное море
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