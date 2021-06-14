«Получили колоссальный опыт»: врач рассказала, как медики пережили год пандемии

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Главный врач Центра медицинской реабилитации в Великом Новгороде Руслана Березина рассказала, как медики пережили пандемийный 2020 год.

— Это было очень тяжелое и непростое время, которое дало нам колоссальный опыт. Нашему медучреждению поступил приказ о необходимости развернуть госпиталь для пациентов с COVID-19, и мы сделали это. Оставшиеся работать с нами кардиологи и неврологи переквалифицировались в инфекционистов. И они с честью отработали весь ковидный год. На мой взгляд, каждый врач и медсестра получили при этом огромный плюс в копилку профессиональных компетенций, — подчеркнула Березина.

В настоящее время коллектив Центра медицинской реабилитации возвращается к допандемийному режиму работы, отмечают «Невские новости». Как подчеркнула главврач, плановая госпитализация уже разрешена.

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