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Моргенштерн обжаловал решение суда о штрафе за пропаганду наркотиков
Фото: instagram/morgen_shtern

Моргенштерн обжаловал решение суда о штрафе за пропаганду наркотиков

Юлия Павлушова

Общество

Российский рэпер Алишер Моргенштерн обжаловал решение Зюзинского суда Москвы, который назначил ему административный штраф на сумму 100 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 14 июня, рассказал адвокат исполнителя Сергей Жорин.

По словам правозащитника, обжалование связано с тем, что, по мнению артиста, «судебного разбирательства фактически не произошло».

— Нам отказали в допросе свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказали в приобщении письменных доказательств, назначении экспертиз, — сказал Жорин.

Адвокат выразил надежду на то, что Московский городской суд внимательно изучит материалы дела и даст звезде возможность «реализовать право на защиту», пишет ТАСС.

Напомним, Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Москве возбудило административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. По данным источника, поводом для этого стали клипы певца на песни «Розовое вино — 2» и «Family». Рэперу грозил штраф до одного миллиона рублей. Позднее Моргенштерна признали виновным и обязали выплатить штраф. Артист свою вину не признал.

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