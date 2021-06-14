Андрей Бочкарев: Госпиталь в Вороновском вышел в финал международной премии MIPIM Awards

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Проект инфекционного госпиталя в Вороновском, который был построен в рекордные сроки, стал финалистом престижной международной премии MIPIM Awards 2021. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 14 июня.

Он отметил значимость этого события.

— Мы понимаем, что здания медицинского комплекса не обладают выдающейся архитектурной ценностью — главными принципами проекта были функциональность, надежность, долгий срок службы. Нам важно, что жюри конкурса высоко оценило социальную значимость объекта, а также тот подвиг, который совершили строители, с нуля, всего за месяц создав полноценный автономный стационар, — рассказал Андрей Бочкарев, уточнив, что за год работы в нем медики спасли более 12,5 тысячи жизней.

Проект инфекционного госпиталя в Вороновском представлен в номинации Best healthcare development («Лучший проект в области здравоохранения»), пояснил заместитель мэра.

Он назвал награду MIPIM Awards одной из самых авторитетных и значимых в сфере городского развития и недвижимости. По словам Андрея Бочкарева, на конкурс поступило в общей сложности свыше 170 заявок из 36 стран.

— Выход проекта в финал — это уже достойная оценка проекта при такой серьезной конкуренции. С нетерпением ждем итогов конкурса, которые будут подведены осенью этого года в рамках Международной инвестиционной выставки недвижимости MIPIM во Франции, — подчеркнул глава Строительного комплекса.

Заместитель мэра рассказал, что в строительстве госпиталя принимали участие лучшие специалисты столичной строительной отрасли. В проекте были задействованы свыше 27 подрядных организаций, более 11 тысяч строителей и 1500 единиц техники.

Генеральный директор, выступивший генеральным подрядчиком и проектировщиком объекта АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что медицинское учреждение способно принять до 900 пациентов, а каждую койку можно трансформировать в реанимационную в течение суток. По его словам, построенный в рекордный срок стационар был необходим Москве для оперативной борьбы с коронавирусной инфекцией.

— Этот госпиталь можно назвать символом солидарности московских строителей и совместного с врачами и другими специалистами подвига в борьбе с COVID-19 в самый кризисный период, — подчеркнул Юрий Кравцов, отметив что медицинское заведение прослужит городу не один десяток лет.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что Строительный комплекс неукоснительно соблюдает санитарные нормы и готов к работе в условиях ограничительных мер.

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