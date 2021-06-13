Андрей Бочкарев заявил о готовности строительной отрасли работать в условиях ограничений

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Строительный комплекс неукоснительно соблюдает санитарные нормы и готов к работе в условиях ограничительных мер. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в воскресенье, 13 июня.

По его словам, власти города уже имеют опыт работы в условиях пандемии.

Кроме того, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, на удаленную работу в сфере строительства в первую очередь переведены сотрудники старше 65 лет и те специалисты, которые находятся в группе риска по состоянию здоровья.

Заммэра отметил, что подразделения, которые отвечают за важные технологические процессы, продолжат свою работу. К таким объектам, например, относится Московский метрополитен.

— Но хочу подчеркнуть, что эпидемиологическая ситуация на столичных стройках находится под особым контролем: специалисты Мосгосстройнадзора каждый день проверяют стройплощадки, — сказал Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные дни в Москве до 20 июня.

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