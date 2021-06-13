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Андрей Бочкарев рассказал о степени готовности участка ЮВХ от Курьяновского бульвара
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Андрей Бочкарев рассказал о степени готовности участка ЮВХ от Курьяновского бульвара

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Курьяновский бульварКарта всех событий

Строительство участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы завершено на 35 процентов. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, данный участок ЮВХ является наиболее сложным, так как он предполагает строительство транспортной развязки на пересечении с Каширским шоссе и Южной рокадой, нового моста через Москву-реку и семи эстакад общей протяженностью 4,4 километра.

Заммэра добавил, что проект также предусматривает реконструкцию Каспийской улицы от Каширского шоссе до улицы Медиков. Там будет организовано по две полосы движения в каждом направлении.

— Всего в рамках этого участка будет построено и реконструировано 12,4 километра дорог, — подытожил Бочкарев.

Ранее заместитель мэра рассказал о строительстве тоннелей между станциями «Лианозово» и «Физтех».

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