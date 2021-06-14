Первый матч Евро-2020, ограничения и госнаграды: Беглов подвел итоги недели

Фото: gov.spb.ru / Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги прошедшей недели. Об этом глава города написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он рассказал о самых важных мероприятиях федерального уровня, в которых Северная столица приняла непосредственное участие. Так, был проведен первый сеанс видеосвязи с использованием новейшего квантового коммуникационного канала. Его инициаторами стали Александр Беглов и главный центр управления РЖД в Москве. Было подписано соглашение с руководителем акционерного общества Олегом Белозеровым о развитии рынка квантовых коммуникаций.

Помимо этого, ученые из города на Неве стали лауреатами государственной премии. Евгению Александрову и Валерию Запасскому вручили госнаграду за открытие нового научного направления. Кроме того, шесть петербургских вузов вошли в рейтинг лучших мировых университетов QS-2022.

Петербург на прошлой неделе принял первый матч по программе чемпионата Европы по футболу. Однако из-за того, что болельщики проигнорировали требования санитарной безопасности, в городе введены новые ограничения, отмечают «Невские новости». На время остановлена работа фуд-плейсов и фуд-кортов, ресторанов, торговых центров и кинотеатров.

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