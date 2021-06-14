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«Меня эта Бузова не волнует»: Ахеджакова ответила на сообщение о гонораре экс-ведущей «Дома 2» в театре
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

«Меня эта Бузова не волнует»: Ахеджакова ответила на сообщение о гонораре экс-ведущей «Дома 2» в театре

Юлия Евграфова

Общество

Как получилось, что гонорар Ольги Бузовой за ее участие в спектакле «Чудесный грузин» МХАТа имени Горького заметно выше зарплат заслуженных артистов, стоит узнать у режиссера театра. Об этом «Вечерней Москве» сказала народная артистка России Лия Ахеджакова.

Ранее появилась информация о том, что за «Чудесного грузина» Бузовой заплатили 446 тысяч рублей, 234 тысячи составили гонорары за два спектакля, остальное — оплата труда певицы на репетициях. В то же время народной артистке России Лие Ахеджаковой, по информации СМИ, за игру в спектакле «Сказка про последнего ангела» в Театре Наций платят 30 тысяч.

Вопрос о разнице гонораров возмутил Лию Ахеджакову.

— Спросите об этом у их режиссера. У меня нет мнения, я работаю в другом театре, и меня эта Бузова абсолютно не волнует, — сказала «ВМ» артистка и положила трубку.

В начале июня в Московском художественном академическом театре имени М. Горького прошли премьерные показы спектакля «Чудесный грузин». Ольга Бузова была приглашена на роль Беллы Шанталь. Билеты на эту постановку раскупались по цене от десяти до 150 тысяч рублей.

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Эксклюзивы «Вечерней Москвы»Лия АхеджаковаОльга Бузова
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