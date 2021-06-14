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Нарушения противоэпидемических мер выявили в ряде кинотеатров и ТЦ Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Нарушения противоэпидемических мер выявили в ряде кинотеатров и ТЦ Москвы

Татьяна Плотникова

Город

В субботу и воскресенье, 12-13 июня, в ряде кинотеатров, торговых центров, парикмахерских и концертных залов Москвы были выявлены нарушения противоэпидемических мер, введенных для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Как отметили в столичном управлении Роспотребнадзора, за выходные был обследован 41 объект коммунально-бытового назначения, в девяти из них выявлены нарушения.

Также инспекторы Роспотребнадзора проверили 27 мест массового отдыха горожан и объектов коммунально-бытового профиля. При проведении трех мероприятий обнаружены нарушения, главные из которых — несоблюдение социальной дистанции и отсутствие контроля за использованием средств индивидуальной защиты.

Кроме того, 12-13 июня прошли проверки на 49 торговых объектах, с нарушениями работали 11 из них.

По всем фактам выявленных нарушений составлены административные протоколы, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, какие противоэпидемические меры действуют в столице в нерабочие дни с 12 по 20 июня. В частности, не будут работать сотрудники организаций, которые обычно не трудятся по выходным, временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов. В парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки.

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