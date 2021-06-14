Главное о дополнительных ограничениях по COVID-19 в Москве и Подмосковье

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Из-за резкого роста новых случаев COVID-19 власти Москвы и Подмосковья приняли ряд временных ограничительных мер. Новые предписания будут действовать до конца текущей недели. Какие ограничения ввели в столичном регионе, на чем не скажется нововведение и как отреагировали власти Москвы и Подмосковья, в материале «ВМ».

Ограничения в Москве

Чтобы сбить волну заболеваемости в столице, мэр Сергей Собянин 12 июня подписал указ о продлении праздничных дней. Изначально россияне должны были отдыхать с 12 по 14 июня включительно из-за Дня России. Теперь же жители Москвы с 15 по 19 июня не должны выходить на работу, при этом их зарплата сохраняется. Нововведения не коснутся организаций непрерывного цикла, медиков, компаний, осуществляющих неотложные ремонтные работы и предоставляющих финансовые услуги. Свою работу в этот период продолжат детские сады, сдача ЕГЭ отменяться не будет.

Как накануне добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, нерабочие дни введены в первую очередь для сотрудников офисов. Предприятия стратегической отрасли, непрерывного цикла, жизнеобеспечения и важнейшие сервисы свою работу продолжат в обычном режиме.

Помимо этого, власти Москвы рекомендовали перевести на удаленный режим работы минимум 30 процентов сотрудников, не привитых от коронавируса. В первую очередь такие меры относятся к людям с хроническими заболеваниями и россиянам старше 65 лет.

Из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки в Москве был изменен и график работ некоторых коммерческих организаций. Так с 13 по 20 июня ночные клубы, бары, рестораны и другие развлекательные заведения столицы не должны обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Ограничения не касаются доставки еды навынос. Также известно, что студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию удаленно.

В крупных городских парках и на природных территориях до 20 июня также будут закрыты детские и спортивные площадки, аттракционы, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. До этого периода запрещено работать детским комнатам и фуд-кортам. Более того, соблюдение антиковидных мер будет проверяться с помощью установленных там камер и дежурящих нарядов. Нарушителям грозит штраф — четыре тысячи рублей. С 13 до 20 июня будет закрыт и Московский зоопарк.

К слову, фан-зона Евро-2020 в Лужниках на удлиненных выходных свою работу продолжит. Как ранее пояснил глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев, вход на площадку возможен исключительно по предварительной регистрации, количество мест строго ограничено — до пяти тысяч мест. Это меньше одной десятой от вместимости Лужников. Более того, там будут соблюдаться все меры предосторожности — социальная дистанция, маска, перчатки, измерение температуры приходящих.

Еще одна хорошая новость — введение пропускного режима и увеличение суммы штрафов за несоблюдение масочно-перчаточного режима не обсуждается и не планируется к введению. Об этом ранее сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Что в Подмосковье

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении контроля за соблюдением масочного режима в Подмосковье. Теперь сотрудников и посетителей не должны пускать в помещение без средств индивидуальной защиты.

Повышенный контроль за соблюдением этих мер касается медицинских учреждений, аптек, торговых объектов, транспорта, в том числе такси, вокзалов и железнодорожных станций, пассажирских платформ, мостов и тоннелей. Носить маски во всех общественных местах жители Подмосковья обязаны с 13 по 20 июня.

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