Владимир Ефимов рассказал об ограничениях для предприятий Москвы

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об ограничениях для столичных предприятий.

Он подчеркнул, что нерабочие дни введены в первую очередь для сотрудников офисов.

— Предприятия непрерывного цикла, стратегические отрасли, а также предприятия жизнеобеспечения и важнейшие сервисы продолжают работать как обычно, — сообщил Ефимов.

Он пояснил, что данные предприятия смогут продолжить работать, если буду выполнять все рекомендации столичного правительства, а именно — переведут на удаленку 30 процентов работников из числа непривитых, а также сотрудников с хроническими болезнями и 65 плюс. Кроме того, необходимо по возможности ограничить посещение тех сотрудников промпредприятий, кто не связан с производственным процессом.

Ефимов подчеркнул, что данные ограничения не приведут к остановке работы промышленных предприятий.

— Московские заводы продолжат работу в обычном режиме. Ограничения вводятся всего на неделю, поэтому дополнительные меры поддержки пока не планируются, — добавил заммэра.

Он отметил, что в ближайшее время фуд-корты будут работать только на доставку, а обслуживание клиентов в ТЦ временно приостанавливается.

Напомним, нерабочие дни с сохранением заработной платы для сотрудников продлятся в столице в период с 15 по 19 июня. Решение было принято с целью приостановки роста заболеваемости коронавирусом в Москве.

По данным на 14 июня в столице за сутки выявили 6 590 новых случаев COVID-19, из больниц выписали 2 815 пациентов. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 241 307 человек, выздоровели 1 096 533 человека.

За последние 24 часа в 84 регионах России выявили 13 721 случай коронавируса. Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Ранее Минобрнауки РФ порекомендовало вузам Москвы перейти на удаленку

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