Главконтроль: Соблюдение антикоронавирусных мер в парках Москвы проверяют по камерам

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Соблюдение антикоронавирусных мер в столичных парках проверяют в том числе по камерам видеонаблюдения. Об этом в воскресенье, 13 июня, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы (Главконтроль) Евгений Данчиков.

— В парках обязательно проверяется соблюдение указа мэра Москвы. Работают сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ ). Проверки регулярные, они идут в постоянном режиме, в том числе с использованием камер видеонаблюдения, — приводит слова Данчикова РИА Новости.

Также глава ведомства напомнил, что штраф за нарушение составит 4 тысячи рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в городе резко осложнилась за последнюю неделю. По его словам, число новых случаев выросло до пиковых значений 2020 года. Для того чтобы сбить волну заболеваемости в столице продлили выходные дни до 20 июня.

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