Почти 350 тысяч школьников сдадут ЕГЭ по обществознанию

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Во вторник, 15 июня, российским школьникам предстоит сдать единый государственный экзамен по обществознанию. Этот предмет в 2020/2021 учебном году выбрали свыше 347 тысяч человек, в том числе 315 тысяч – выпускники текущего года.

Как рассказали в пресс-службе Рособрнадзора, для сдачи ЕГЭ по обществознанию организовано почти 4,9 тысячи пунктов, включая 599 — в труднодоступных отдаленных местностях, 248 — на дому, 15 — в медицинских учреждениях, 24 — при специальных учреждениях закрытого типа.

Учащимся предстоит в ходе экзамена выполнить 29 заданий, разделенных на две части. На это отводится 3 часа 55 минут. Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.

Результаты экзамена станут известны не позднее 30 июня, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Ранее в Министерстве просвещения РФ рассказали, что график проведения ЕГЭ останется неизменным, несмотря на введение дополнительных противоэпидемических мер в ряде регионов.

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