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Минпросвещения: График проведения ЕГЭ менять не планируют
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Минпросвещения: График проведения ЕГЭ менять не планируют

Полина Долганова

Общество

График проведения ЕГЭ сохранится на всей территории России. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщили впресс-службе Министерства просвещения Российской Федерации.

— Государственная итоговая аттестация проходит в плановом режиме, согласно утвержденному расписанию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть экзаменов уже позади. Все они прошли в штатном режиме.

В ближайшее время выпускники напишут экзамены по иностранным языкам, обществознанию, биологии и информатике, последний из них состоится 25 июня.

Во всех помещениях и аудиториях, задействованных при проведении ЕГЭ, соблюдаются обязательные правила безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией.

Ранее стало известно, что студенты ведущих столичных вузов будут сдавать сессию дистанционно.

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