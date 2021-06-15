Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 июня

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во вторник, 15 июня, столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве составит 25–27 градусов тепла, в Подмосковье возможно от 22 до 27 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 50 процентов. Кислородный режим — благоприятный, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей ожидает период «красной жары».

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