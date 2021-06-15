Назван максимально возможный размер пенсии в России

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Самую большую пенсию в России получают госслужащие и космонавты. Об этом во вторник, 15 июня, рассказал руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис.

По его словам, космонавты и летчики-испытатели не только получают государственную пенсию за выслугу лет, но и страховую по старости. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 2016 год, пенсия космонавта составила 456 тысяч рублей. Более поздних статистических выкладок этого показателя на данный момент нет.

В свою очередь на две пенсии могу рассчитывать и военные. Первую — они могут получать по линии силового ведомства, вторую — в случае трудоустройства не по военной специальности после ухода в отставку. В последнем случае работодатель должен будет отчислять за бывшего военного взносы в Пенсионный фонд России. Отсюда и появится вторая пенсия, сообщает агентство «Прайм».

Ранее финансист Владимир Верещак рассказал, сколько необходимо откладывать россиянам каждый месяц для того, чтобы накопить на пенсию самостоятельно. По его мнению, чем раньше человек начнет копить на пенсию, тем проще ему будет это делать. При этом в большинстве случаев способ накопления только один: регулярно откладывать часть активного дохода и инвестировать.

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