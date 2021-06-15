Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичи теперь могут записаться на прием к нотариусу на портале mos.ru
Фото: Pexels

Москвичи теперь могут записаться на прием к нотариусу на портале mos.ru

Илья Ашуров

Город

У москвичей появилась возможность записаться на прием к нотариусу онлайн. Об этом во вторник, 15 июня, рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Новый сервис появился на портале mos.ru. Благодаря этому, жители столицы смогут заранее записываться к нотариусу, выбрав подходящую дату и время приема. На данный момент в рамках пилотного запуска проекта свои услуги предоставляют 20 специалистов, но в дальнейшем их число увеличится.

— Жителям больше не нужно обзванивать каждого специалиста в отдельности — достаточно выбрать необходимую услугу, а также подходящую дату и время посещения нотариальной конторы. Это поможет заранее спланировать визит и избежать очередей или длительного ожидания приема нотариуса, — сказал Козлов.

Более подробную информацию о новой услуге можно получить на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, как технология на основе искусственного интеллекта (ИИ), реализованная на портале поставщиков, значительно упрощает и ускоряет работу бизнеса в этой сфере.

Читайте также: Москва вошла в топ-3 регионов по уровню благосостояния семей

Москвапортал mos.ruнотариус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте