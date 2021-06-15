Москвичи теперь могут записаться на прием к нотариусу на портале mos.ru

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У москвичей появилась возможность записаться на прием к нотариусу онлайн. Об этом во вторник, 15 июня, рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Новый сервис появился на портале mos.ru. Благодаря этому, жители столицы смогут заранее записываться к нотариусу, выбрав подходящую дату и время приема. На данный момент в рамках пилотного запуска проекта свои услуги предоставляют 20 специалистов, но в дальнейшем их число увеличится.

— Жителям больше не нужно обзванивать каждого специалиста в отдельности — достаточно выбрать необходимую услугу, а также подходящую дату и время посещения нотариальной конторы. Это поможет заранее спланировать визит и избежать очередей или длительного ожидания приема нотариуса, — сказал Козлов.

Более подробную информацию о новой услуге можно получить на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, как технология на основе искусственного интеллекта (ИИ), реализованная на портале поставщиков, значительно упрощает и ускоряет работу бизнеса в этой сфере.

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