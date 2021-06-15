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Артем Дзюба подарил капитанскую повязку семилетней футбольной болельщице
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Артем Дзюба подарил капитанскую повязку семилетней футбольной болельщице

Елена Фролова

Спорт

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба вручил свою повязку семилетней болельщице Карине Солдатенко. Это произошло сразу после матча с футболистами из Бельгии.

На кадрах опубликованной на официальной странице чемпионата Европы (Евро-2020) в Instagram видеозаписи можно увидеть, как спортсмен дарит капитанскую повязку девочке.

— Мы будем стараться тебя радовать, — пообещал Дзюба юной фанатке.

Акция связана с поддержкой детей, находящихся под защитой городских социальных учреждений, а также многодетных семей и маломобильных граждан. Ее организовали Российский футбольный союз совместно с организационным комитетом Евро-2020 в Санкт-Петербурге, отмечают «Невские новости». Футбольные фанаты получат 160 билетов на четыре матча, которые пройдут на петербургском стадионе.

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капитанская повязкаАртем ДзюбаЕвро-2020
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