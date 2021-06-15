Артем Дзюба подарил капитанскую повязку семилетней футбольной болельщице

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба вручил свою повязку семилетней болельщице Карине Солдатенко. Это произошло сразу после матча с футболистами из Бельгии.

На кадрах опубликованной на официальной странице чемпионата Европы (Евро-2020) в Instagram видеозаписи можно увидеть, как спортсмен дарит капитанскую повязку девочке.

— Мы будем стараться тебя радовать, — пообещал Дзюба юной фанатке.

Акция связана с поддержкой детей, находящихся под защитой городских социальных учреждений, а также многодетных семей и маломобильных граждан. Ее организовали Российский футбольный союз совместно с организационным комитетом Евро-2020 в Санкт-Петербурге, отмечают «Невские новости». Футбольные фанаты получат 160 билетов на четыре матча, которые пройдут на петербургском стадионе.

Читайте также: «Разгромили на одной ноге»: реакция фанатов и экспертов на поражение России в матче с Бельгией