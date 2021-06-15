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Синоптики предупредили о наступлении летнего зноя в Москве
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Синоптики предупредили о наступлении летнего зноя в Москве

Михаил Алимов

Город

Воздух в столице во вторник, 15 июня, прогреется до 27 градусов. Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

— В столицу пришел летний зной. Сегодня воздух прогреется до 27 градусов выше нуля. Местами возможен кратковременный дождь, — говорится в сообщении.

Жителям столицы посоветовали сократить физические нагрузки и постараться избежать длительного пребывания на улице.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве 15 июня.

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