Синоптики предупредили о наступлении летнего зноя в Москве
Воздух в столице во вторник, 15 июня, прогреется до 27 градусов. Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
— В столицу пришел летний зной. Сегодня воздух прогреется до 27 градусов выше нуля. Местами возможен кратковременный дождь, — говорится в сообщении.
Жителям столицы посоветовали сократить физические нагрузки и постараться избежать длительного пребывания на улице.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве 15 июня.
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