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Андрей Бочкарев: Более 30 тысяч москвичей переселились в новые квартиры по реновации
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: Более 30 тысяч москвичей переселились в новые квартиры по реновации

Илья Ашуров

Город

В рамках столичной программы реновации начато переселение 40,2 тысячи человек. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Число участников программы реновации, вступивших в процесс переселения в новые квартиры, превысило уже 40 тысяч человек, из них 31,5 тысячи жителей уже успели отпраздновать новоселье, — отметил заммэра.

По его словам, под заселение передано 97 новостроек. В них переезжают жители 273 старых домов. При этом всего с запуска программы реновации построили и ввели в эксплуатацию 117 домов, строительство еще 172 объектов продолжается.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что жилой дом по программе реновации достроят и введут в эксплуатацию в Дмитровском районе в следующем году. Новостройка будет расположена по адресу Клязьминская улица, владение 28а.

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Андрей Бочкаревреновацияновостройка
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