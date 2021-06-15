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Мужчина, угрожавший газовым баллончиком, не смог ограбить магазин в Москве
Фото: МВД

Мужчина, угрожавший газовым баллончиком, не смог ограбить магазин в Москве

Михаил Алимов

Происшествия
дом 32, строении 1, улица НовокосинскаяКарта всех событий

Неизвестный в медицинской маске напал на салон сотовой связи в Москве. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 15 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Злоумышленник в медицинской маске вечером 13 июня зашел в салон сотовой связи на улице Новокосинской, дом 32, строение 1. Он брызнул из перцового баллончика в продавца и ударил по витрине.

Однако разбить витрину у мужчины не получилось. Потерпев поражение, он скрылся, ничего не взяв.

Пострадавший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее «ВМ» писала, что курьера в Москве ограбили с помощью отвертки. У сотрудника службы доставки мужчина угрозами отобрал мобильный телефон.

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