Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Бочкарев: Москва выполнила более половины годового плана по вводу недвижимости
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: Москва выполнила более половины годового плана по вводу недвижимости

Михаил Алимов

Город

В столице введены более 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости с начала года. Годовой план предусматривает 8,9 миллиона квадратных метров. Об этом во вторник, 15 июня, заявил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На этот год перед нами стоит задача обеспечить в столице ввод не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, и на сегодняшний день мы уже выполнили более половины годового плана — силами города и инвесторов с начала года построено более 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости, — сообщил он.

По словам Бочкарева, при сохранении текущих темпов строительства, плановые показатели могут быть перевыполнены.

— При этом в Москве введено уже более 2,2 миллиона квадратных метров жилья при годовом плане в 4 миллиона «квадратов», — отметил он.

Напомним, что в последние несколько лет столица отличаетсявысоким темпом ввода недвижимости — вводятся не менее 8 миллионов квадратных метров недвижимости в год, около половины этого объема приходится на жилье.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что более 30 тысяч москвичей переселились в новые квартиры по реновации.

Читайте также: Андрей Бочкарев заявил о готовности строительной отрасли работать в условиях ограничений

Андрей БочкаревстроительствоМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте