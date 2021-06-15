Андрей Бочкарев: Москва выполнила более половины годового плана по вводу недвижимости

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице введены более 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости с начала года. Годовой план предусматривает 8,9 миллиона квадратных метров. Об этом во вторник, 15 июня, заявил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На этот год перед нами стоит задача обеспечить в столице ввод не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, и на сегодняшний день мы уже выполнили более половины годового плана — силами города и инвесторов с начала года построено более 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости, — сообщил он.

По словам Бочкарева, при сохранении текущих темпов строительства, плановые показатели могут быть перевыполнены.

— При этом в Москве введено уже более 2,2 миллиона квадратных метров жилья при годовом плане в 4 миллиона «квадратов», — отметил он.

Напомним, что в последние несколько лет столица отличаетсявысоким темпом ввода недвижимости — вводятся не менее 8 миллионов квадратных метров недвижимости в год, около половины этого объема приходится на жилье.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что более 30 тысяч москвичей переселились в новые квартиры по реновации.

Читайте также: Андрей Бочкарев заявил о готовности строительной отрасли работать в условиях ограничений