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Минобрнауки порекомендовало столичным вузам провести сессию дистанционно
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Минобрнауки порекомендовало столичным вузам провести сессию дистанционно

Юлия Павлушова

Город

Всем вузам Москвы рекомендуют перейти на дистанционный формат работы. Соответствующий приказ опубликовало Министерство науки и высшего образования РФ во вторник, 15 июня.

Уточняется, что подведомственные организации высшего образования могут провести летнюю сессию и итоговую аттестацию на удаленке.

Минобрнауки также выдало данную рекомендацию неподведомственным вузам.

Ранее было принято решение о продлении длинных выходных в столице до конца недели. Отдыхать будут в первую очередь офисные работники.

Решение не распространяется на оборонные предприятия и те учреждения, которые «имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры».

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