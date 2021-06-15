Минобрнауки порекомендовало столичным вузам провести сессию дистанционно
Всем вузам Москвы рекомендуют перейти на дистанционный формат работы. Соответствующий приказ опубликовало Министерство науки и высшего образования РФ во вторник, 15 июня.
Уточняется, что подведомственные организации высшего образования могут провести летнюю сессию и итоговую аттестацию на удаленке.
Минобрнауки также выдало данную рекомендацию неподведомственным вузам.
Ранее было принято решение о продлении длинных выходных в столице до конца недели. Отдыхать будут в первую очередь офисные работники.
Решение не распространяется на оборонные предприятия и те учреждения, которые «имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры».
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