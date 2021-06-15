Москвичам напомнили о длинных выходных, которые продлятся до 20 июня

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Длинные выходные в столице продлятся до конца недели. Отдыхать будут в первую очередь офисные работники. Ранее такое решение приняли власти Москвы, основываясь на текущей эпидемической ситуации.

В городе дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом в субботу, 12 июня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников, — написал он в своем блоге.

Период с 12 по 14 июня в стране также был нерабочим из-за празднования Дня России, таким образом длинные выходные в Москве продлятся с 12 по 20 июня.

Решение не распространяется на оборонные предприятия и те учреждения, которые «имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры».

Выходные в первую очередь введены для офисных сотрудников, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что промышленные предприятия, важнейшие сервисы, организации непрерывного цикла и стратегических отраслей будут продолжать работу.

Ряд ведущих столичных вузов принял решение о дистанционном формате сдачи экзаменов. Московские колледжи также перейдут на дистанционный формат работы. Сдача ЕГЭ продолжится в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности.

Федеральные учреждения культуры в столице будут работать в режиме выходного дня.

Несколько городских сервисов, в том числе ЗАГС и «Мои документы» будут работать по предварительной записи.

Мэр Москвы предупредил, что справиться с ростом заболеваемости COVID-19 можно будет только в том случае, если жители города проявят максимальную осторожность.

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