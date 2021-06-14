Центры госуслуг и ЗАГСы Москвы изменят режим работы с 15 по 19 июня

Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта Москвы

Некоторые столичные социальные учреждения, в том числе центры госуслуг и ЗАГСы, будут работать по измененному графику с 15 по 19 июня. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы в понедельник, 14 июня.

Отмечается, что большинство услуг офисов «Мои документы» в эти дни можно будет получить по предварительной записи. Предварительная запись не потребуется при получении таких услуг, как регистрация брака или рождения, оформление российского паспорта, выдача полиса ОМС и социальной карты, а также для получения результатов или готовых документов. При этом граждане, которые покажут администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата, могут воспользоваться всеми услугами центров без предварительной записи.

Столичные ЗАГСы с 15 по 19 июня будут работать для посетителей по предварительной записи.

Кроме того, с 15 по 20 июня будут выходными днями для центров социального обслуживания, центров «Моя работа» и «Моя карьера», учреждений помощи семье и детям. Однако москвичи смогут получить жизненно необходимые услуги и помощь. Городские клубные пространства «Мой социальный центр» и пункты выдачи технических средств реабилитации будут работать в дистанционном режиме.

Напомним, нерабочие дни с сохранением заработной платы для сотрудников продлятся в столице в период с 15 по 19 июня. Решение было принято с целью приостановки роста заболеваемости коронавирусом в Москве.

Ранее сообщалось, что столичные колледжи и МГПУ с 15 по 19 июня перейдут в онлайн-режим, в том числе во время проведения сессии.

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