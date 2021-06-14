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Колледжи Москвы и МПГУ перейдут в нерабочую неделю на удаленку
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Колледжи Москвы и МПГУ перейдут в нерабочую неделю на удаленку

Анастасия Колоскова

Город

Столичные колледжи и МГПУ с 15 по 19 июня перейдут в онлайн-режим, в том числе во время проведения сессии. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

— Студенты будут сдавать дистанционно те экзамены, которые не требуют очного присутствия. На очных экзаменах в учебной организации будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования, — уточняется в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что нерабочие дни с сохранением заработной платы для сотрудников продлятся в столице в период с 15 по 19 июня. По его словам, эта мера нужна, чтобы сбить волну заболеваемости коронавирусом. Кроме того, Сергей Собянин порекомендовал перейти на удаленную работу не менее 30 процентам сотрудников компаний, которые еще не вакцинировались от COVID-19.

На фоне этого руководители нескольких столичных высших учебных заведений озвучили решения перевести экзаменационный период для студентов в дистанционный формат.

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