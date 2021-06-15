Музей «Царицыно» пригласил горожан на бесплатные показы спектаклей

Фото: М. Денисова / mos.ru

Музей-заповедник «Царицыно» летом текущего года участвует в проекте «Театр в усадьбах». В рамках него в стенах Баженовского зала Большого дворца зрителям представят два спектакля — «Пиковую даму» и «Русский авангард».

Гости музея окажутся в атмосфере, в которой современные прочтения классических текстов и неожиданные подходы к жанровой стилистике дадут пищу для размышлений на долгое время.

В четверг, 17 июня, зрителям предстоит увидеть моноспектакль народного артиста РФ Евгения Князева «Пиковая дама». Пушкинское произведение захватывает с первых строк. Герман, Лиза, графиня — каждый персонаж индивидуален; и у зрителя создается впечатление, что на сцене присутствует целая труппа, а не один актер.

Через две недели, 1 июля, театр «МОСТ» представит на суд зрителей спектакль «Русский авангард. Эпоха в лицах». Начало XX века вошло в историю как Серебряный век русской культуры. Спектакль посвящен тому времени неутомимых творцов и смелых идей.

Посмотреть спектакли можно бесплатно, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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