Свыше 200 правоохранителей приступили к контролю масочного режима в Подмосковье

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Свыше 200 специалистов контрольно-надзорных органов в ежедневном режиме будут следить за соблюдением масочного режима в Московской области. Такую информацию предоставили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности (ГУРБ).

Обязательный масочный режим введен в Подмосковье с 13 по 20 июня. Это означает, что в указанный срок запрещено пускать сотрудников и клиентов в здания без средств индивидуальной защиты. Соблюдение требований в аптеках, магазинах, транспорте, такси и медицинских учреждениях будут проверять специалисты уполномоченных организаций. Помимо этого, они будут проверять, как осуществляется соблюдение требований на предприятиях.

К соответствующим проверкам были привлечены и сотрудники Росгвардии, а также правоохранительных органов, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Вместе с тем с 15 июня в округах, находящихся в непосредственной близости со столицей, по утрам и вечерам будут организованы проверки на вокзалах, станциях и остановках.

Нарушителям будет вменяться штраф в размере от одной тысячи рублей до 30 тысяч рублей. Если на данном проступке будут пойманы должностные лица, то им грозит штраф от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, а частным предпринимателям — от 30 тысяч до 55 тысяч рублей.

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