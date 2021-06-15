Выставка «Воспоминания о детстве» открылась в Музее современной истории

Фото: АГН Москва

Музей современной истории России представляет посетителям выставку живописи «Воспоминания о детстве».

Гостям музея предстоит вспомнить пионерские времена с картиной П. И. Котова «Пионеры Востока», отдых в пионерлагере с линейками, походами, спортивными соревнованиями на полотнах И. И. Машкова «Пионерлагерь в Крыму», Б. Е. Владимирского «В пионерских лагерях», первую детскую влюбленность с картиной Н. А. Касаткина «За учебу».

Конечно, не останутся в стороне и каникулы у бабушки в деревне с первым катанием на лошадях и вечерним чаепитием из старинных чашек.

Зима в СССР для детворы и вовсе время особенное. Санки, лыжи, коньки — сколько всевозможных игр и развлечений придумывала неуемная детская фантазия, которая воплотилась на картине Ю. Л. Григорьева «Окраина Суздаля».

А как красиво и празднично было в Парке культуры и отдыха, можно увидеть на холсте К. А. Вялова «В Центральном парке культуры и отдыха».

Выставка открыта до 31 августа, сообщается на сайте музея.

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