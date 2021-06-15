«Грустный день»: космонавт Джанибеков рассказал, каким был Шаталов

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Космонавт Владимир Шаталов был спокойным человеком и настоящим профессионалом своего дела. Таким воспоминанием в беседе с «Вечерней Москвой» поделился космонавт, дважды герой Советского союза Владимир Джанибеков.

Ранее стало известно, что во вторник, 15 июня, на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов.

— Да, грустно. Грустный день. Он был очень спокойным, доброжелательным, что для командира тоже заметная черта характера, очень дотошный, в общем-то. Я знал его, как ответственного за подготовку экипажа по программе «Союз — Апполон». И он очень глубоко погружался в эту программу, — сказал Джанибеков.

Космонавт добавил, что Шаталов на уровне разработчиков и членов экипажей знал тонкости предстоящей работы стыковки, осуществления внутренних переходов членов экипажей.

— И очень опытным летчиком-истребителем был. Летал на многих типах самолетов, — добавил Джанибеков.

Владимир Шаталов родился в 1927 году в Петропавловске (ныне город на севере Казахстана — прим. «ВМ»). В 1949 году он окончил летное училище, а через семь лет был зачислен в военно-воздушную академию. Свой первый полет в космос Шаталов совершил в 1969 году на корабле «Союз-4». При участии космонавта была создана первая экспериментальная космическая станция. Всего Шаталов совершил три полета в космос.

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