Более 300 жителей Подмосковья примут участие в программе газификации

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Около 300 тысяч жителей Подмосковья примут участие в программе газификации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев во время совещания с зампредами областного правительства.

— К вопросу газификации власти Московской области подойдут комплексно. Благодаря данной программе дополнительно порядка 300 тысяч граждан получат эту услугу, — пояснил губернатор.

При этом он подчеркнул, что приоритетными направлениями в этом деле считаются семь округов, в числе которых Сергиев Посад, Раменское и Одинцово. В нескольких населенных пунктах появятся стационарные офисы социальной газификации. Там горожан будут информировать о процедуре и помогать с оформлением документов. Здесь же можно будет зарегистрировать жилой дом, а также оформить ряд социальных льгот, перерасчет ТКО и получить другие услуги, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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