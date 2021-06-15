Эксперты оценили шансы сборной России на победу в матче с Финляндией

Фото: Twitter / TeamRussia

Матч с Финляндией сборная России по футболу проведет 16 июня. Встреча состоится в рамках программы чемпионата Европы (Евро-2020). По мнению серебряного и бронзового призера чемпионатов России в составе клуба «Зенит» Александра Спивака, игра простой не будет, однако россияне вполне могут одержать победу.

В настоящее время российские футболисты ведут активную подготовку ко встрече с финнами, которые уже успели одержать победу над Данией со счетом 1:0. Напомним, что россияне проиграли Бельгии (0:3). В результате в лидерах в группе В находятся две сборные — Финляндии и Дании.

По мнению бывшего полузащитника, россияне имеют все шансы, чтобы одержать верх над соперниками. Если они это сделают, то получат хороший старт для выхода из групповой стадии, отмечает Nation News.

— Нашим ребятам нужна победа. Им необходимо заработать три очка для старта. Надо забыть про то, что было, так как впереди еще два матча, — подчеркнул эксперт.

Он также выразил уверенность в том, что шансы у сборной России на победу в матче с финнами есть.

С его мнением согласен заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили. Он считает, что россияне способны потеснить не только сборную Финляндии, но и Дании.

— Несмотря на некрасивую и плохую игру, прошедшую с бельгийцами, я уверен в одном: за нами Москва и мы обязаны победить в двух предстоящих матчах в обязательном порядке. Так ребята смогут реабилитироваться перед российской общественностью, болельщиками и своей совестью, — подчеркнул Анзор Кавазашвили.

Он также прокомментировал матч, который прошел между Данией и Финляндией. По мнению эксперта, это абсолютно не самые сильные команды, отмечает ИА «НСН».