Назван виновник ДТП с двумя машинами на Садовом кольце. Видео

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Смоленская площадь, 6с1 Карта всех событий

По предварительным данным, два человека пострадали в ДТП, которое произошло на внутренней стороне Садового кольца, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы. Напомним, во вторник, 15 июня, днем там столкнулись две легковые машины — Mitsubishi и Mercedes.

Травмы получили водитель Mitsubishi и пассажир Mercedes. Их доставили в больницу. У первого автолюбителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом ключицы, а у пассажира второй машины — ушиб колена.

Видео: Telegram.com/ Дептранс. Оперативно

— По предварительной информации, виновник ДТП — водитель Mitsubishi, выехавший на встречную полосу, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что авария произошла на Смоленской площади в районе дома 6с1. Из-за нее затруднено движение автомобилей. Инцидент произошел примерно в том же месте, где в прошлом году в аварию попал Михаил Ефремов, а в этом — блогер Эдвард Бил.

Напомним, ДТП, которое спровоцировал Михаил Ефремов, произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Блогер Эдвард Бил попал в аварию на Сретенской площади 1 апреля 2021 года. Он на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В ДТП серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.