Ночной забег в Москве перенесли на 10 сентября из-за ситуации с COVID-19

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ночной забег, который планировалось провести в Москве 19 июня, перенесли на 10 сентября из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе бегового сообщества во вторник, 15 июня.

— Ночной забег, который должен был пройти 19 июня 2021 года на территории олимпийского комплекса «Лужники», перенесен на 10 сентября 2021 года, — рассказали в организации.

Уточняется, что перенос связан с новыми мерами, введенными мэром Москвы Сергеем Собяниным и направленными на предотвращение распространения COVID-19. Участников забега перерегистрируют на новую дату. Те же, кто не сможет принять участие в акции в сентябре, смогут вернуть взнос, отмечается на странице бегового сообщества в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Сергей Собянин продлил выходные дни в Москве до 20 июня, чтобы сбить волну заболеваемости COVID-19. По словам главы города, число новых случаев коронавируса выросло до пиковых значений 2020 года.